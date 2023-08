Was Mittelsachsen in dieser Woche erwartet

Die Kommunalpolitiker sind nach der Sommerpause wieder an verschiedenen Orten aktiv. Für Veranstalter, wie die Betreiber des Ballhauses Tivoli in Freiberg, geht es jetzt richtig los mit der neuen Saison.

Das Konzert- und Ballhaus Tivoli Freiberg startet ab September in eine neue Spielzeit 2023/24. Die Betreibergesellschaft GSM Gastro-Service-Mittelsachsen GmbH will am Dienstag ihr Programm für das Tivoli vorstellen. So sollen einige Klassiker der Tanz- und Disco-Veranstaltungen wieder zurückkehren: Dazu zählen Tanzabende mit einem Repertoire an...