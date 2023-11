Was Neuhausen in Thüringen zeigt

Touristiker haben auf der Reisemesse in Erfurt für die Erzgebirgsgemeinde geworben.

Die Reisemesse in Erfurt sei die Messe mit der größten Resonanz in den letzten Jahren gewesen. Dieses Fazit hat Undine Weise aus Neuhausen nach der viertägigen Veranstaltung in der thüringischen Landeshauptstadt gezogen. Die Leiterin der Tourist-Information war vom Chef des Museumskomplexes Neuhausen, Uwe Löschner, begleitet worden. „Wir...