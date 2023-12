Weihnachten in Freiberg im Dienst: Ein Dankeschön für alle Einsatzkräfte

In der Stadt ist es Tradition, dass sich der Oberbürgermeister bei den Diensthabenden zu Weihnachten für ihre Arbeit bedankt. Bei der Feuerwehr war aus wichtigem Grund nur wenig Zeit dafür.

Heiligabend im Dienst - in so manchem Beruf gehört das schon fast zum Alltag. Doch gerade an solchen besonderen Tagen im Jahr ist es nicht einfach, seine Arbeit zu tun, wenn zu Hause die Familie wartet.