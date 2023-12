Weihnachtsbaby in Freiberg geboren

Louis-Matteo kommt am 24. Dezember im Kreiskrankenhaus zur Welt

Ein Weihnachtsbaby ist in diesem Jahr im Freiberger Krankenhaus geboren worden. Der kleine Louis-Matteo Seifert kam am 24. Dezember um 9.21 Uhr zur Welt. Er wog bei der Geburt 3350 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Seine Mutter Vivien Seifert ist 26 Jahre alt und war am Vorabend gegen 23.30 Uhr aus Frauenstein ins Freiberger Krankenhaus gebracht...