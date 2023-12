Widerstand gegen Peter Fitzeks „Königreich“: Räte entscheiden über Vorkaufsrecht für Kanzleilehngut Halsbrücke

Das Kanzleilehngut Halsbrücke ist am 31. Mai 2023 vor einem Notar in Hannover veräußert worden. Der Verfassungsschutz stuft den Käufer als Mittelsmann der Reichsbürger-Gruppierung „Königreich Deutschland“ ein. Diese wirbt damit, auf dem Gut am Loßnitzer Weg in Halsbrücke ihr erstes professionelles Autarkie-Projekt umzusetzen. Bild: Eckardt Mildner