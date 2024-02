Wie die Bergstadtschule Sayda Schüler begeistert: Knallgasreaktion und Boogie-Woogie-Flötensound

Ein Gefühl von Klassen- und Familientreffen prägte den Tag der offenen Tür in der Erzgebirgsstadt Sayda. Die Schule wirbt um Nachwuchs an sechs Grundschulen von Großhartmannsdorf bis Bad Einsiedel.

Am Samstag in die Schule in Sayda: Zum Tag der offenen Tür an der Bergstadtschule kamen nicht nur Grundschüler, um der weiterführenden Bildungsstätte einen Schnupperbesuch abzustatten. Auch Eltern, Geschwisterkinder und Großeltern strömten herbei. Selbst frühere Schulabgänger folgten der Einladung.