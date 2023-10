Wie die Polizei einem mutmaßlichen Serientäter in Freiberg auf die Spur kam

Auf das Konto eines 15-Jährigen sollen mehrere Straftaten, darunter ein Einbruch am Donnerstag in Freiberg, gehen. Nun sitzt er in einer Jugendstrafvollzugsanstalt.

Ermittlungserfolg für die Freiberger Polizei: Ein jugendlicher Serientäter soll für mehrere Einbrüche in den vergangenen Tagen in der Kreisstadt verantwortlich sein. Stephan Börner, der neue Leiter im Freiberger Polizeirevier, stellte am Freitag das Ergebnisse der Untersuchungen vor. „Dank Zeugenhinweisen und Ermittlungsarbeit von Kollegen...