Wie die Stadt Brand-Erbisdorf ihr Alarmsystem pflegt

Sirenen wurden vielerorts nach der Wende abgebaut. Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal setzen Orte aber wieder auf die Anlagen. In Brand-Erbisdorf werden sie gut in Schuss gehalten.

Wenn mittwochs nachmittags die Sirenen in verschiedenen Orten kurz aufheulen, beschleicht manchen ein komisches Gefühl: Was ist passiert? Zum Glück meist nichts. In Brand-Erbisdorf beispielsweise werden „die Sirenen in der Regel einmal pro Woche - in der Regel mittwochs 15 Uhr - getestet“, erklärt dazu Nico Geißler vom Bereich Brand- und...