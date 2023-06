Wie war es auf dem Bergstadtfest in Freiberg? Besucher und Händler erzählen

Das 36. Bergstadtfest in Freiberg geht zu Ende. Zeit, um bei Besuchern und Händlern nachzufragen, wie es ihnen gefallen hat. Was lief gut? Und was könnte sich verbessern?

Auf dem Kinderwagen von Adriana und Guilherme Ramos aus Frankenberg steckt ein Bergmannshut. Er gehört ihrer Tochter, die bei der Bergparade mitgelaufen ist und später auch noch tanzt. Es gefällt ihnen auf dem Bergstadtfest. Nur ein paar Parkplätze mehr wären gut, sagt Guilherme Ramos.