Wieder Federnschleißen in Helbigsdorf

Die Teilnehmerinnen am Federnschleißen im Gasthof Helbigsdorf sollten Dederonschürze und Kopftuch nicht vergessen.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird in Helbigsdorf im März wieder ein öffentliches Federnschleißen stattfinden. Das kündigt Katrin Weigold vom Ortsverein „Drei weiße Birken“ an. Am 6. März ab 16 Uhr werden „Könner, Kinder und Familien“ in den Gasthof Helbigsdorf eingeladen. „Wir wollen an die alte Tradition...