Windkraft-Gegner ruft zu Widerspruch in Dorfchemnitz auf

Ein Einwohner der Gemeinde hat zu einer Ortsbegehung auf der Fläche aufgerufen, die jetzt als Sondergebiet für Windräder ausgewiesen werden soll. Bisher gibt es bereits zehn Windräder im Ort.

Die geplante Ausweisung von Sondergebieten für neue Windkraftanlagen in Dorfchemnitz trifft im Ort auf Widerspruch. Dazu hat Einwohner Udo Pflugradt in Flyern mit dem Titel „Nein zur Windkraft in Dorfchemnitz“ aufgerufen, welche im Ort verteilt worden sind. Darin hat er zu einer Ortsbegehung im „Windgebiet vom Kamm bis zum ‚Grünen...