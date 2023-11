Windrad-Pläne treffen in Dorfchemnitz auf Widerspruch

Die Gemeinde gilt als Vorbild beim Ausbau der Windenergie. Doch nun wird Kritik laut an den Plänen für weitere Windräder. Und die Dorfchemnitzer stehen damit nicht allein.

Bisher galt die Gemeinde Dorfchemnitz als Vorbildkommune in Sachen Windenergie in Mittelsachsen. Die Einweihung von drei neuen Windrädern bei Voigtsdorf ist erst im Mai mit einem Fest gefeiert worden. Die Gemeinde hatte bis dahin schon Flächen für Windräder festgelegt: Mehr als sechs Prozent der Gemeindefläche sind dafür ausgewiesen - an...