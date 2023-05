Zehn gute Gründe, als Tourist nach Freiberg zu kommen

"Freiberg in 48 Stunden" hat die Tourist-Information ihre Internet-Tipps für ein Wochenende in der Silberstadt überschrieben. Das Programm ist straff getaktet, denn das Angebot an Sehenswürdigkeiten, Wissenswertem und Eigenheiten ist groß. Offenbar lassen sich die meisten Besucher etwas mehr Zeit für ihre Entdeckungen. Laut Statistischem Landesamt...