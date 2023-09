Zigarettenautomat im Reinsberger Ortsteil Dittmannsdorf gesprengt

In der Nacht zum Donnerstag hatte ein Anwohner die Beamten alarmiert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zu einem beschädigten Zigarettenautomaten wurde die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in die Hauptstraße in Dittmannsdorf gerufen. Augenscheinlich war der Automat durch Unbekannte an einem Gasthof an der Kreuzung Hauptstraße/Bahnhofstraße/Am Schenkberg mittels Pyrotechnik gesprengt und erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei mit....