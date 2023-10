Zu viele Krankheitsfälle: Tourist-Information Freiberg mit verkürzten Öffnungszeiten

Der nasskalte Herbst hat noch gar nicht richtig begonnen, schon mehren sich die Krankheitsfälle. Nun hat es die Tourist-Info in Freiberg erwischt.

Die Freiberger Tourist-Information am Schlossplatz muss ihre Öffnungszeiten aktuell verkürzen. Das teilt die Stadtverwaltung Freiberg mit. Erforderlich geworden sei dies aufgrund mehrerer Krankheitsfälle, heißt es in der Mitteilung. Nachdem sie am Donnerstag bereits um 15 Uhr schließen musste, hat sie am Freitag lediglich von 10 bis 14 Uhr...