Zusammenstoß auf Kreuzung in Freiberg: 14.000 Euro Blechschaden sind Bilanz eines Unfalls am Dienstagfrüh

Laut Polizei waren gegen 5.20 Uhr ein Honda und ein Seat auf einer Kreuzung an der Hornstraße kollidiert.

Freiberg.

Schreck in der Morgenstunde: Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf einer Kreuzung in Freiberg sind am frühen Dienstagmorgen circa 14.000 Euro Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw Seat gegen 5.20 Uhr auf der Hornstraße aus Richtung Wasserturmstraße in Richtung Eherne Schlange unterwegs. Laut Polizei überquerte der Seat die Kreuzung bei „Grün“. Gleichzeitig befuhr eine 50-jährige Fahrerin eines Pkw Honda die Hornstraße (Bundesstraße 173) in Richtung Dresden. Auf der Kreuzung kollidierten der Honda und der Seat miteinander, schildert die Polizei den Hergang. Verletzt wurde bei dem Unfall nach dem derzeitigen Kenntnisstand niemand, heißt es abschließend. (bk)