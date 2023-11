Zwei junge Männer auf Radweg von Freiberg nach Brand-Erbisdorf verletzt

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung am späten Samstagabend.

Polizei und Rettungsdienst sind am Sonnabend gegen 23 Uhr in eine Wohnung in Brand-Erbisdorf gerufen worden, in der sich zwei Verletzte befanden. Die Männer (21, 28) gaben an, auf dem Radweg an der B 101 von Freiberg nach Brand-Erbisdorf gelaufen und in eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei Unbekannten etwa im gleichen Alter geraten zu...