Zwei Unfälle im Umland Freiberg: Jede Menge Blechschaden

Sachschaden von mehr als 20.000 Euro ist Bilanz zweier Unfälle, die sich am Mittwoch in Großvoigtsberg und in Naundorf ereignet haben.

Großvoigtsberg/Naundorf.

Schaden von mehr als 20.000 Euro ist die Bilanz zweier Unfälle, die sich am Mittwoch ereignet haben. Gegen 8.15 Uhr gab es einen Auffahrunfall in Naundorf. Laut Polizei wollte ein 27-jähriger Skoda-Fahrer von der B 173 nach links in die Alte Dorfstraße abbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Die Fahrerin (42) eines Opel hielt hinter dem Skoda an, der dann folgende Fahrer (53) eines Skoda fuhr auf den Opel auf, der gegen den ersten Skoda geschoben wurde. Schaden insgesamt: rund 18.000 Euro. Kurz nach 16 Uhr stieß ein 36-Jähriger mit seinem BMW beim Ausparken auf dem Parkplatz Am Zellwald-Center in Großvoigtsberg gegen einen Opel. Schaden: rund 2500 Euro. Der BMW-Fahrer hatte laut Polizei 1,62 Promille intus. (bk)