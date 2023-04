1. Mai in Mittweida: Partei Die Linke stellt sich am Infostand Bürgerfragen

Mittweida.

Steigende Preise, während die Inflation die Löhne von vielen Beschäftigten sinken lässt, nimmt am 1. Mai die Partei die Linke in Sachsen zum Anlass, um für eine gerechtere Umverteilung zu werben. In zahlreichen Städten hat sie dafür zu Kundgebungen aufgerufen. In Mittweida wird sie am Montagnachmittag mit einem Informationsstand auf dem Markt vertreten sein. "In Zeiten von hoher Inflation und explodierenden Strom- und Gaspreisen ist es wichtig, für gerechtere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen", sagt Linke-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta. Gelegenheit, sich politisch auszutauschen und zu informieren, gibt es auf laut ihrer Ankündigung von 14 bis 16 Uhr. (niem)