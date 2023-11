10.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle in Frankenberg

Verletzt wurde bei dem Vorfall im Ortsteil Mühlbach niemand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Hoher Schaden ist bei einem Brand am Dienstagnachmittag im Frankenberger Ortsteil Mühlbach entstanden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, war der Brand während Demontagearbeiten in einer derzeit leerstehenden Lagerhalle ausgebrochen. In der Folge habe das Feuer auf die Dachkuppel des Gebäudes übergegriffen....