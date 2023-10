10.000 Euro Schaden bei Unfall in Rossau

Ein Pkw ist auf ein parkendes Auto aufgefahren. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist beträchtlich.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend im Rossauer Ortsteil Seifersbach ereignet. Zwar wurde bei dem Vorfall keiner der Beteiligten verletzt, aber es entstand Sachschaden in beträchtlicher, fünfstelliger Euro-Höhe. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der...