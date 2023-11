20.000 Euro Schaden bei Wildunfall in Rossau

Eine 23-Jährige kam bei dem Unfall in Rossau mit dem Schrecken und leichten Verletzungen davon.

Rossau.

Mit dem Schrecken und leichten Verletzungen davongekommen ist eine 23-Jährige am Mittwochabend bei einem Wildunfall im Rossauer Ortsteil Greifendorf. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, war die Fahrerin eines Pkw Audi gegen 21.10 Uhr auf der Döbelner Straße (Bundesstraße 169) aus Richtung Döbeln in Richtung Greifendorf unterwegs. Ungefähr 600 Meter nach der Auffahrt Naundorfer Straße wechselte ein Wildschwein über die Straße und kollidierte mit dem Audi. Dabei entstand so schwerer Schaden am Pkw, dass dieser nicht mehr fahren kann – rund 20.000 Euro schlagen zu Buche. Die 23-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Das Tier verendete an der Unfallstelle. (fp)