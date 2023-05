37-jährige Autofahrerin bei Unfall in Frankenberg verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 37-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall erlitten, der am späten Montagnachmittag in Frankenberg passiert war. Das berichtete die Polizei. Gegen 17 Uhr war eine 40-Jährige mit einem Opel im Bereich der Humboldtstraße und August-Bebel-Straße unterwegs. Die 40-Jährige beachtete an dieser Stelle offenbar ein...