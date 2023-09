41-Jähriger flieht mit dem Auto vor der Polizei - Verfolgungsjagd endet in Falkenhain

Der Mann raste auch über Waldwege, die Gegenfahrbahn und Kreuzungen. Bei dem Autofahrer war Alkohol im Spiel.

Rossau.

Ein 41-Jähriger ist mit seinem Skoda am Donnerstag über eine Strecke von 15 Kilometern vor der Polizei geflohen. Die Verfolgungsjagd endete gegen 20.35 Uhr im Mittweidaer Ortsteil Falkenhain, so die Polizei. In Schönborn-Dreiwerden war der Pkw Polizisten aufgefallen. In der Siedlung Lindenweg wollten sie den Autofahrer kontrollieren. Jedoch gab er Gas. Die Verfolgungsfahrt führte über die S 201 in Richtung Mittweida, durch Weinsdorf und Ringethal nach Falkenhain und in eine Sackgasse. Der Mann war über Waldwege, die Gegenfahrbahn und Kreuzungen gerast. Ein Atemalkoholtest ergab 1,46 Promille. Er musste den Führerschein abgeben. Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie verbotener Kraftfahrzeugrennen folgten. (lk)