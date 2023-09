54-Jähriger mit MV Agusta in Striegistal gestürzt und schwer verletzt

Der Motorradfahrer kam mit seiner Maschine von der Straße ab.

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Striegistal. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 13.10 Uhr in dem Striegistaler Ortsteil Etzdorf passiert. Zu dieser Zeit war ein 54-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Böhrigener Straße unterwegs. Er fuhr ein Motorrad der...