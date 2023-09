A 4: Polizei hilft Säuglingen aus Staufalle

Ein Rettungswagen mit zwei Säuglingen an Bord hat auf der A 4 nahe Hainichen im Stau gesteckt. Der Wagen wurde von der Polizei nach Dresden gelotst.

Im Baustellenbereich der Autobahn 4, in Höhe der Anschlussstelle Hainichen, ist am Freitagabend gegen 21.45 Uhr ein Lkw Scania liegen geblieben. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in ihrem Bericht mitteilte, mussten im Zuge der eingeleiteten Abschleppmaßnahmen beide Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn nach Dresden zeitweise voll gesperrt...