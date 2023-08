Ärger zum Schulstart: Baustelle vor der Grundschule in Hainichen

Halteverbot vor Grundschule und Hort in Hainichen – und das am ersten Schultag. Die Arbeiten entlang der Gellertstraße sind nur von kurzer Dauer. Gesperrt ist auch noch ein Abschnitt auf dem Markt.

Für viele Eltern in Hainichen hat der erste Schultag mit einer Parkplatzsuche begonnen. Wer sein Kind mit dem Auto zur Grundschule oder Frühhort brachte, sah sich von einem Halteverbot an der Gellertstraße ab der Poststraße konfrontiert. Grund ist laut Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) der Breitbandausbau in der Innenstadt. So hatte...