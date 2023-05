Alle Sirenen heulen: Was war in Rossau los?

Feuertaufe für das neue Löschfahrzeug in Rossau: Alle fünf Ortsfeuerwehren der Gemeinde wurden alarmiert. In Greifendorf kam Rauch aus einem alten Haus an der Straße am Lindenborn - zu Übungszwecken.

Das Szenario war gespenstig. Aus dem alten Hof an der Straße am Lindenborn in Greifendorf drang Qualm. Auf dem Platz davor suchte ein Vater verzweifelt seinen Jungen. Sollte er noch im brennenden Gebäude, einer nicht mehr genutzten Anlage der Agrargenossenschaft sein? Das suggerierte jedenfalls die Übung, die sich die Leitung der Rossauer... Das Szenario war gespenstig. Aus dem alten Hof an der Straße am Lindenborn in Greifendorf drang Qualm. Auf dem Platz davor suchte ein Vater verzweifelt seinen Jungen. Sollte er noch im brennenden Gebäude, einer nicht mehr genutzten Anlage der Agrargenossenschaft sein? Das suggerierte jedenfalls die Übung, die sich die Leitung der Rossauer...