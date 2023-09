Altmittweida: Kommunale Wohnungen bekommen neuen Verwalter

Die Wohnungsverwaltung für den Bestand an Mietobjekten der Gemeinde Altmittweida sitzt ab Oktober in Mittweida. Der Wechsel erfolgte nach Differenzen mit dem bisherigen Verwalter.

Wohnungsverwaltung und Kassengeschäfte für den Bestand an kommunalen Mietwohnungen in Altmittweida liegen ab Oktober in den Händen der Wohnungsbaugesellschaft Mittweida. Bislang sitzen die Ansprechpartner für Mieter und Rathausmitarbeiter in Burgstädt.