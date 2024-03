Altmittweida: Schlagloch-Flicken erfolgt oft nur provisorisch

Der Februar ist vorbei und damit auch der meteorologische Winter. In Altmittweida drängen Gemeinderäte und Einwohner nun auf Reparaturarbeiten an schadhaften Straßen.

Mitarbeiter des Bauhofes in Altmittweida sind darauf vorbereitet, an warmen Tagen in den kommenden Wochen Winterschäden an den kommunalen Straßen im Ort zu beseitigen. Das Material dafür sei bestellt. Ab einer Temperaturen von acht Grad Celsius könnten die Löcher gestopft werden, sagte der stellvertretenden Bürgermeisters Ralph Steiner