Altmittweidaer Feuerwehr: Neues Löschfahrzeug endlich im Anmarsch

Das betagte Löschfahrzeug der Altmittweidaer Feuerwehr soll ersetzt werden. Rund eine halbe Million Euro will der Ort für den Neukauf ausgeben. An dieser Entscheidung, die der Gemeinderat im Juni getroffen hat, hielt das Gremium in einer Sondersitzung am Montagabend fest. Den vor zwei Monaten gefassten Vergabebeschluss hoben die Räte jedoch auf...