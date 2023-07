Arthrose im Hüft- und Kniegelenk: Experte informiert in Mittweida

Mittweida.

Die Hüft- und Kniegelenke sind insbesondere mit zunehmendem Alter stark beansprucht, überlastet und es kann zur Ausbildung einer Arthrose kommen.Wie sich letztere auswirkt und behandelt werden kann, darüber informiert Dr. Erik Hauffe, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Mittweida, am kommenden Mittwoch in einem Vortrag. Anhand von Beispielen und Bildern wird er vermitteln, welche Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie es für das Hüft- und Kniegelenk gibt. Das Patientenforum „Wenn es schmerzt und knackt im Gelenk - Was ist zu tun?“ findet ab 16 Uhr im Großen Konferenzraum im Klinikum Mittweida, Hainichener Straße 4-6 statt. Der Eintritt ist frei. (niem)