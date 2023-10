Asylbewerber springt in Hainichen in den Tod

Am Montagmorgen ist in Hainichen ein abgelehnter Asylbewerber vom Balkon des Wohnheims im Neubaugebiet Ottendorfer Hang in die Tiefe gesprungen. Der Mann ist noch vor Ort verstorben.

Am Mittag erinnert vor dem grauen Plattenbau im Wohngebiet Ottendorfer Hang in Hainichen nichts mehr an die Tragödie, die sich dort am Morgen abgespielt hat. Auf der Wiese liegen noch einige Feuchttücher und zwei Zahnbürsten. Stunden zuvor haben dort noch Rettungskräfte um das Leben eines Flüchtlings gekämpft – vergebens.