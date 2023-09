ATV Hainichen feiert 175-Jähriges

Mit einer Festwoche feiert der Turnverein ATV Hainichen sein 175. Vereinsjubiläum. Es gibt viel zu erleben.

Mit einer Festwoche feiert der Turnverein ATV Hainichen sein 175. Vereinsjubiläum. Zum Auftakt der Feierlichkeiten gibt es am Samstag ab 15 Uhr ein Schauturnen in der Turnhalle Pflaumenallee. Im dortigen Festzelt steigt dann am Sonntag ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit der Oederaner Blasmusik, Schwein am Spieß und Spaßwettkämpfen.