Auto fährt auf der Autobahn bei Hainichen über Warnbaken - drei Menschen verletzt

Der Unfall ist kurz vor der Anschlussstelle Hainichen passiert.

Bei einem Unfall am Mittwoch, 20. September, auf der Autobahn 4 bei Hainichen haben drei Menschen Verletzungen erlitten, so die Polizei. Der Unfall passierte gegen 18.35 Uhr in Fahrtrichtung Chemnitz. Dort war ein 57-jähriger Mann mit einem Audi unterwegs. Der Wagen kollidierte etwa anderthalb Kilometer vor der Anschlussstelle Hainichen mit vier...