Auto kommt bei Waldheim von der Straße ab, stößt gegen einen Baum und bleibt im Gebüsch stecken

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall im Ortsteil Massanei leichte Verletzungen, der Beifahrer schwere.

Waldheim.

Zwei Menschen haben bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 20. Oktober, in Waldheim Verletzungen erlitten, hat die Polizei berichtet. Der Unfall passierte gegen 4.15 Uhr im Ortsteil Massanei. Zu dieser Zeit fuhr ein 33-Jähriger im Peugeot auf der Kreisstraße 7531 in Richtung Rudelsdorf. In einer Rechtskurve kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb im Gebüsch stecken. Der Peugeot-Fahrer trug leichte Verletzungen, der Beifahrer (35) schwere Verletzungen davon. Der Schaden: etwa 2000 Euro. Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 2,02 Promille. Für den Ukrainer folgte eine Blutentnahme. Er musste den Führerschein abgeben. (lk)