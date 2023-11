Auto kracht auf der Autobahn bei Frankenberg in die Leitplanke

Der 46-jährige BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Frankenberg.

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 46-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, 27. November, auf der Autobahn 4 bei Frankenberg. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Unfall passierte gegen 5.30 Uhr. Zu dieser Zeit war der 46-jährige Mann mit seinem BMW in Richtung Chemnitz unterwegs. Knapp zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Frankenberg geriet der Mann mit seinem Fahrzeug auf der mittleren Fahrspur ins Schleudern. Der Wagen prallte daraufhin gegen die rechte Leitplanke. Der 46-jährige Fahrer des BMW zog sich bei dem Anstoß die leichten Verletzungen zu. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 26.000 Euro, wurde noch berichtet. (lk)