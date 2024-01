Bahnstreik in der Region: So gehen die Menschen in Mittweida und Hainichen mit Zugausfällen um

Minusgrade und kein Zug: Seit Mittwochmorgen wird der Bahnverkehr in der Region bestreikt. Auf den Bahnhöfen in Hainichen und Mittweida fährt keine Citybahn ab. Bis Freitag sollen noch viele Züge ausfallen.

Minus 12 Grad Celsius zeigt das Thermometer am Mittwochmorgen in Hainichen. Vom Bahnhof fährt gegen 6.20 der Expressbus nach Chemnitz ab. Fast 20 Leute sitzen darin. An den Haltstellen warten noch drei weitere Reisende auf andere Busse. Am Bahnsteig gleich nebenan steht niemand. Der Bahnverkehr wird bestreikt. Per Lautsprecherdurchsage und...