Bauarbeiten in Schönborn-Dreiwerden: Die Kreisstraße K8230 wird zur Großbaustelle

In Rossau beginnt am 15. Februar ein Großprojekt: der Ausbau der K8230. Was kommt nun auf die Autofahrer zu, wo führt die Umleitung entlang und wie lange dauern die Arbeiten?

Im Rossauer Ortsteil Schönborn-Dreiwerden herrscht die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Sind jetzt noch Autofahrten problemlos entlang der Kreisstraße K8230 möglich, sorgen dort ab Donnerstag, 15. Februar, umfangreiche Bauarbeiten für Einschränkungen und Umleitungen. Doch was passiert dort, wie lange wird gebaut und was kostet das alles?...