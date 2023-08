Baubeginn an Sachsens steilster Kreisstraße in Sicht

Das Vergabeverfahren für die Aufträge zum Ausbau des Burgbergs in Kriebstein läuft nun an. Auch in Hohenfichte, Frauenstein und Langenstriegis ist der Landkreis mit Straßenbauprojekten befasst.

Seit mehr als 15 Jahren wird der Plan verfolgt, nun rückt der Baubeginn in greifbare Nähe: der Ausbau der Trasse am Burgberg Kriebstein. Im September werden die Aufträge dazu vergeben. Der rund 500 Meter lange Abschnitt der Kreisstraße 8215 zwischen Schweikershain und Kriebstein gilt mit 24 Prozent Gefälle als steilste Straße Sachsens und...