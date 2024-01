Bauernproteste in Mittelsachsen: So geht es an den Schulen jetzt weiter

Die Schulen konnten in Mittelsachsen ihren Betrieb am Montag weitestgehend aufrechterhalten. Der Großteil des Unterrichts blieb ungestört. Worauf müssen sich Schüler und Eltern im Lauf der Woche noch einstellen?

Das auch in den Schulen befürchtete Chaos wegen der Bauernproteste fiel am Montag aus, allerdings habe es Einschränkungen gegeben, sagt Clemens Arndt, Pressesprecher des Landesamts für Schule und Bildung, auf Nachfrage. So wurde etwa in weiterführenden und berufsbildenden Schulen mit längerem Anfahrtsweg vermehrt auf häusliche Lernzeit...