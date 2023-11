Bei einem Unfall auf der A4 in Höhe der Anschlussstelle Lichtenau sind zwei Personen verletzt worden

Die zwei Männer erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden ist mit 21.000 Euro beträchtlich.

Lichtenau.

Zwei verletzte Männer und beträchtlicher Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Autobahn 4 ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war gegen 6.15 Uhr der 43-jährige Fahrer eines Pkw VW an der Anschlussstelle Chemnitz-Ost auf die Autobahn in Richtung Chemnitz aufgefahren. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wechselte er unmittelbar in den mittleren Fahrstreifen. Der 52 Jahre alte Fahrer des dort fahrenden VW-Kleintransporters konnte ein Aufprallen auf den Pkw nicht vermeiden. Durch den Anstoß schleuderte der Pkw VW noch nach links gegen die Mittelleitplanke. Der entstandene Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen der Polizei insgesamt auf etwa 21.000 Euro.