Bei einem Unfall ist in Frankenberg ein E-Scooter-Fahrer verletzt worden

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer ist es in Frankenberg gekommen. Dabei wurde ein 68-Jähriger verletzt.

Frankenberg.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer ist es am Donnerstag in Frankenberg gekommen. Dabei wurde ein 68-jähriger Mann verletzt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, waren gegen 7.40 Uhr der 75-jährige Fahrer eines Pkw Citroën und der 68-jährige Fahrer eines E-Scooters von der Dr.-Bruno-Kochmann-Straße in den Kreisverkehr in Richtung Sachsenstraße eingefahren. Im Kreisverkehr überholte der Autofahrer den E-Scooter, um im weiteren Verlauf den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt Sachsenstraße zu verlassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, der E-Scooter-Fahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. (fp)