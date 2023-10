Beim Abbiegen in Altmittweida anderes Auto gestreift

Der Unfall ist auf der Hermann-Küttner-Straße passiert.

Ein Auto hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 19. Oktober, in Altmitweida einen anderen Wagen gestreift und beschädigt. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 15.20 Uhr geschehen. In dieser Zeit war eine 67-jährige Frau mit einem Mercedes auf der Hauptstraße unterwegs. Die 67-Jährige wollte mit ihrem Fahrzeug von der Hauptstraße nach links in die Hermann-Küttner-Straße einbiegen. Dieses Manöver missglückte der Mercedes-Fahrerin jedoch. Sie streifte mit ihrem Wagen einen in der Hermann-Küttner-Straße verkehrsbedingt haltenden Pkw. Dabei handelte es sich um einen Volkswagen, den eine 66-jährige Frau steuerte. Bei dem Unfall war ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro entstanden. (lk)