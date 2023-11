Betrüger geben sich bei Frau in Kriebstein als Bankmitarbeiter aus

Falsche Bankmitarbeiter haben sich Zugang zum Konto einer Kriebsteinerin verschafft. Die Polizei warnt eindringlich vor der Masche.

Kriebstein.

Als Bankmitarbeiter haben sich Betrüger bei einer Frau in Kriebstein ausgegeben und sich damit Zugang zu ihrem Konto verschafft. Die Frau hatte am Buß- und Bettag einen Anruf auf ihrem Handy erhalten. Im Display erschien die Nummer der Sparkasse. Es meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter vom Kundendienst und sprach über eine Freigabe des TAN-Verfahrens. Im weiteren Verlauf schickte er eine SMS mit einem Link, den sie per WhatsApp weiterschicken sollte. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät: Seien Sie vorsichtig und klicken oder kopieren Sie keine so erhaltenen Links! Echte Bankmitarbeiter werden am Telefon weder nach sicherheitsrelevanten Daten fragen noch auffordern, Links zu verschicken. (fp)