Brand in Lagerhalle in Döbeln: War Pyrotechnik der Auslöser?

Die alte Fabrik nahe des Ostbahnhofs ist gesperrt, doch immer wieder dringen Leute ein. Am Dienstag kam es zum Brand.

Feuerwehreinsatz am Dienstagnachmittag: In einer ehemaligen Fabrik in Döbeln war ein Brand ausgebrochen. Kurz vor 16 Uhr wurden die Feuerwehren aus Döbeln und dem Ortsteil Ebersbach alarmiert. Die Brandstelle befand sich in der Nähe des Ostbahnhofs.