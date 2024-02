„Bündnis Willkommen in Roßwein“ veranstaltet Kundgebung

Die Veranstaltung auf dem Roßweiner Markt steht unter dem Motto „Hass und Hetze? Nicht mit uns!“

Das „Bündnis Willkommen in Roßwein“ will am Dienstag, 20. Februar, zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie vielen Gästen ein Zeichen für Demokratie und gesellschaftliche Vielfalt setzen. Das teilt Pfarrer Heiko Jadatz ein. Dazu lädt das „Bündnis Willkommen in Roßwein“ zu einer Kundgebung von 16 bis 19 Uhr auf den...