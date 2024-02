Cafeteria am Klinikum Mittweida wird abgerissen

Der Besucherparkplatz bleibt während der Arbeiten gesperrt.

Das Gebäude der Cafeteria und der alten Verwaltung am Klinikstandort in Mittweida wird ab Montag, 5. Februar, abgerissen. Das wurde von Ines Schreiber, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit an der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH, mitgeteilt. Der Abriss soll als Vorbereitung für die Bauarbeiten der neuen Rettungswache dienen. Bereits ab...