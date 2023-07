Das bietet Mittweida Kindern und Jugendlichen in der zweiten Sommerferienwoche

Mittweida.

In der zweiten Woche der Sommerferien bietet das Städtische Freizeitzentrum Mittweida (SFZM) Kindern und Jugendlichen jeden Tag ab 10 Uhr etwas an. So werden am Montag Schrumpffolien gebastelt, am Dienstag Untersetzer und am Mittwoch Blumentopfdosen. Donnerstag wird dann gemeinsam Knetseife hergestellt und am Freitag Windmühlen gebastelt. Für das Material werden kleine Beträge zwischen 1 und 2 Euro erhoben.