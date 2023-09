Debatte in Hainichen: Finanzminister Vorjohann spricht über knappe Kassen

Bei Kommunen, Landkreisen und Freistaat ist es wie in der Ehe: Zusammen in guten wie schlechten Zeiten. So das Fazit einer CDU-Debatte in Hainichen.

Die CDU-Podiumsdiskussion unter dem Titel „Am Ende des Geldes" war geprägt von einer offenen Diskussion zwischen Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann, Landrat a.D. Matthias Damm, Roßweins Bürgermeister Hubert Paßehr sowie Fragestellern. „Knapp 40 Gäste folgten der Einladung des CDU-Regionalverbandes Hainichen-Rossau-Striegistal zum...